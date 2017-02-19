Константин Горовиков: "Никогда не знаешь, какой соперник удобен, а какой нет"

Нападающий "Динамо" Константин Горовиков подчеркнул, что "Торпедо" по ходу регулярного чемпионата запомнилось ровной игрой. По словам форварда, непросто говорить о том, какая из команда стала бы более удобным соперником в плей-офф КХЛ.

- В сезоне-2011/12 "Динамо" уже встречалось с "Торпедо" и прошло его. Помните эту серию? - вопрос Горовикову.

- Да. Мы тогда 4:2 выиграли. Серия сложилась для нас удачно. Игры получились хорошие, напряженные и интересные во всех отношениях. В том году мы завоевали Кубок Гагарина.

- В этом сезоне "Торпедо" чем запомнилось?

- Хорошая, слаженная команда, играет в активный хоккей, довольно ровная, что она и продемонстрировала по ходу чемпионата.

- Это более неудобный соперник, чем минское "Динамо", на которое вы могли попасть?

- Никогда не знаешь, кто удобный, а кто нет. В регулярном чемпионате ты встречаешься в разные отрезки времени. Один и тот же соперник может проявить себя по-разному в то или иное время.

- Во втором раунде "Динамо" может попасть на СКА. Будете следить за тем, как развивается ситуация в этой паре?

- Меня не особо интересуют сторонние матчи.

- Верите, что "Динамо" сможет пройти СКА, если на него попадете?

- А почему нет? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)