Кольцов дебютирует за "Автомобилист" в матче с "Ак Барсом"

Защитник Кирилл Кольцов дебютирует в составе "Автомобилиста" в матче с "Ак Барсом". Он сыграет в четвертой паре вместе с Семеном Переляевым, информирует официальный твиттер уральской команды.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Ак Барс":



Гарипов (Подъяпольский);

Яруллин – Марков, Секач – Азеведу – Зарипов;

Манухов – Батыршин, Глухов – Попов – Галиев;

Абросимов – Лямкин, Лукоянов – Михеев – Потапов;

Ткачев – Основин – Клинкхаммер, Кара.



"Автомобилист":



Коварж (Макаров);

Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Голышев;

Мишарин – Мамкин, Чесалин – Паре – Секстон;

Бодров – Лямин, Гареев – Кучерявенко – Хрипунов;

Переляев – Кольцов, Обидин – Грачев – Рассейкин.

Матч "Ак Барс" - "Автомобилист" проходит в Казани. Игра началась в 19:00 по московскому времени. "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.