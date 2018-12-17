Кольцов дебютирует за "Автомобилист" в матче с "Ак Барсом"

Защитник Кирилл Кольцов дебютирует в составе "Автомобилиста" в матче с "Ак Барсом". Он сыграет в четвертой паре вместе с Семеном Переляевым, информирует официальный твиттер уральской команды.
Полностью составы команд выглядят следующим образом:
"Ак Барс":
Гарипов (Подъяпольский);
Яруллин – Марков, Секач – Азеведу – Зарипов;
Манухов – Батыршин, Глухов – Попов – Галиев;
Абросимов – Лямкин, Лукоянов – Михеев – Потапов;
Ткачев – Основин – Клинкхаммер, Кара.
"Автомобилист":
Коварж (Макаров);
Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Голышев;
Мишарин – Мамкин, Чесалин – Паре – Секстон;
Бодров – Лямин, Гареев – Кучерявенко – Хрипунов;
Переляев – Кольцов, Обидин – Грачев – Рассейкин.
Матч "Ак Барс" - "Автомобилист" проходит в Казани. Игра началась в 19:00 по московскому времени. "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.