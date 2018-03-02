Кирилл Капустин: "Будет ошибкой убрать "Ладу" из КХЛ"

Нападающий "Лады" Кирилл Капустин отметил, что болельщики команды заслуживают лучшего результата. Тольяттинцы завершили регулярный чемпионат на 13-м месте в Западной конференции.

- Я ни на секунду не пожалел, что приехал в Тольятти, - приводит пресс-служба "Лады" слова Капустина. - Все так удачно сложилось, лучший сезон в карьере. Спасибо большое руководству, тренерскому штабу, болельщикам, что поддерживали, подталкивали, ругали и указывали на ошибки. Атмосфера на трибунах в Тольятти классная. Хотелось показать в сезоне совершенно другой результат нежели тот, который получился в итоге. Наши болельщики заслуживают большего.

"Ладу", безусловно, нужно оставлять в КХЛ. Много игроков высокого уровня вышло из тольяттинской школы. Олимпиада в Корее добавила в эту копилку еще двух олимпийских чемпионов. Будет большой ошибкой убрать команду КХЛ из города, где любят и дышат хоккеем.

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