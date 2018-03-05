Кирилл Капризов: "Шалунов - красавчик! Главное, чтобы продолжал в том же духе"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после победы над "Спартаком" (1:0) во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина отметил удачную игру вратаря красно-белых Никиты Беспалова. По словам форварда армейцев, он старается не обращать внимание на то, жестко ли против него играет соперник.

Счет в серии до четырех побед после этой игры стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующая игра состоится 7 марта.

- Как вы не забили, когда запустили шайбу с центра площадки в одном из эпизодов?

- Вратарь здорово подтащил. Даже не знаю, как так получилось. Просто мне не повезло, а Беспалову наоборот.

- "Вертушку" за воротами подсмотрели у Дацюка?

- Просто я видел, что там Шалунов накатывался, и отдал ему шайбу.

- Шалунов забрасывает шайбы в каждом матче. Что с ним происходит?

- Красавчик. Главное, чтобы он продолжал в том же духе. Я всегда говорю: без разницы, кто забивает.

- Против вас играли довольно жестко и вчера, и сегодня. Вы это почувствовали?

- Да я особо не замечаю. Стараюсь концентрироваться на игре.

- Когда ваша команда не забила 5 на 3, нервишки начали немного шалить?

- Я бы так не сказал, но, конечно, такие моменты надо реализовывать. У меня тоже был момент или два. Но у "Спартака" хорошо сыграл вратарь.

- На ваш взгляд, вчерашний и сегодняшний матч чем-то отличаются?

- Конечно. Там было 6:0, а здесь 1:0. Все знали, что сегодня будет другая игра.

- "Спартак" сильнее сборной Германии?

- Нельзя сравнивать. Там была Олимпиада, а здесь играют клубы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)