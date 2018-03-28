14:46 | Хоккей — КХЛ

КХЛ рассматривает вопрос возвращения 2-очковой системы

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Как стало известно "СЭ", КХЛ рассматривает вопрос возвращения 2-очковой системы. Подобная система до сих пор применяется в НХЛ. Смысл инициативы в том, чтобы уменьшить очковый разброс между клубами, что может поднять интригу в лиге.

Сейчас за победу в основное время в КХЛ дают 3 очка, проигравшему - 0. В дополнительное время победитель получает 2 очка, 1 достается проигравшему.

Отметим, что в НХЛ при 2-очковой системе (2 - победителю в основное время, 0 - проигравшему) многие матчи имеют 3-очковую стоимость, если дело доходит до дополнительного времени. Победителю достается 2 очка, проигравшему – 1.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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sawrtre

да хватит эту гнилую нхуел копировать.кому интересно это стадо в узких площадках и быд ляк чавкающий попкорн.

15:11

nau043

Распилы будут чаще....

15:03

harya88

Хорошая система для договорняков

15:02

alma1975

Так н если на то дело пошло, то в НХЛ играют по 80 матчей а не как мы по 60.

15:01

Паснаход

Подстраиваемся под НХЛ во всём? Давайте просто тупо всё скопируем.

14:59

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