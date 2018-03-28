Как стало известно "СЭ", КХЛ рассматривает вопрос возвращения 2-очковой системы. Подобная система до сих пор применяется в НХЛ. Смысл инициативы в том, чтобы уменьшить очковый разброс между клубами, что может поднять интригу в лиге.
Сейчас за победу в основное время в КХЛ дают 3 очка, проигравшему - 0. В дополнительное время победитель получает 2 очка, 1 достается проигравшему.
Отметим, что в НХЛ при 2-очковой системе (2 - победителю в основное время, 0 - проигравшему) многие матчи имеют 3-очковую стоимость, если дело доходит до дополнительного времени. Победителю достается 2 очка, проигравшему – 1.
Материалы других СМИ
sawrtre
да хватит эту гнилую нхуел копировать.кому интересно это стадо в узких площадках и быд ляк чавкающий попкорн.
15:11
nau043
Распилы будут чаще....
15:03
harya88
Хорошая система для договорняков
15:02
alma1975
Так н если на то дело пошло, то в НХЛ играют по 80 матчей а не как мы по 60.
15:01
Паснаход
Подстраиваемся под НХЛ во всём? Давайте просто тупо всё скопируем.
14:59