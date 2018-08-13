КХЛ повторно проинспектирует "Арену Балашиха" для "Авангарда" в начале сентября

КХЛ в начале сентября проведет повторную инспекцию "Арены Балашиха", сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора арены по развитию Надежду Илюхину. В сезоне-2018/19 стадион станет домашним для "Авангарда". Омский клуб вынужден проводить домашние игры в Подмосковье из-за трудностей при проведении ремонта "Арены Омск".

- Сегодня к нам приезжал руководитель отдела департамента хоккейных технологий и специальных проектов КХЛ. Это была предварительная инспекция, чтобы понять, на каком все это происходит этапе, какие возникают трудности, как они решаются, - рассказала Илюхина. - Поскольку КХЛ понимает, что за такие короткие сроки все идеально подогнать к регламенту непросто, то где-то будут даны небольшие послабления. Повторная инспекция у нас планируется в начале сентября, она будет уже под акт приемки, вопросы от лиги нам были озвучены, мы будем готовить необходимую документацию.

"Авангард" максимально заинтересован в оперативном решении этих вопросов, здесь мы все трудимся в одной команде. Сейчас готовится под стандарты регламента кабинет допинг-контроля, потом сделаем медицинский кабинет для посетителей и спортсменов спортобъекта. Помещение у нас уже есть, там просто надо провести отделочные работы и доукомплектовать необходимым оборудованием.

Мультимедийные экраны, как и систему "видеогол", завезет "Авангард". С медиакубом большой вопрос, поскольку надо понимать, выдержит ли крыша дворца такую нагрузку в шесть тонн. Получится ли у нас сделать паузу в течение трех-пяти дней, чтобы закрыть арену для монтажа.

Первый домашний матч "Авангард" проведет 10 сентября против "Нефтехимика".