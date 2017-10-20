КХЛ отменила штраф форварда "Нефтехимика" за оскорбление судей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата "Локомотив" – "Нефтехимик".

(Время – 14.16) На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего "Нефтехимика" Ильдара Шиксатдарова наказание по правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) "Руководства по судейству сезона-2017/18" – дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) – п.1.29. Статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, - говорится на официальном сайте лиги.