18:11 | Хоккей — КХЛ

КХЛ отменила штраф форварда "Нефтехимика" за оскорбление судей


Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата "Локомотив""Нефтехимик".

(Время – 14.16) На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего "Нефтехимика" Ильдара Шиксатдарова наказание по правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) "Руководства по судейству сезона-2017/18" – дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) – п.1.29. Статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, - говорится на официальном сайте лиги.

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http://www.khl.ru/news/2017/10/20/364368.html

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