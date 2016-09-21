КХЛ обратится к НХЛ с предложением о проведении матчей между клубами лиг

Заместитель председателя правления КХЛ, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подчеркнул, что лига и федерация обратятся с предложениями к НХЛ по вопросу организации проведения матчей между клубами лиг. В последний раз клубы НХЛ и КХЛ играли между собой в 2010 году, когда в Санкт-Петербурге СКА принимал "Каролину", а рижское "Динамо" - "Финикс".

- После Кубка мира мы обратимся с конкретными предложениями к НХЛ, будем обсуждать эти вопросы, - приводит ТАСС слова Ротенберга. - Это не должна быть улица с односторонним движением, игра в одну калитку, так как хоккей - это игра с двумя воротами. Важно, чтобы больше было контактов с НХЛ, чтобы организовать как можно больше выставочных матчей между клубами, так как любители хоккея должны видеть наших игроков, выступающих в НХЛ. Диалог такой ведется давно, мы можем вернуться конкретно к нему: можно организовать матчи между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Мы всегда будем отстаивать интересы нашей страны и федерации, но при этом важно, чтобы был диалог и сотрудничество, и будем обсуждать это дальше.