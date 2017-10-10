КХЛ не стала штрафовать "Адмирал" за непредоставление автобуса перед игрой с "Магниткой"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не стала применять санкции к "Адмиралу" за то, что клуб не предоставил транспорт из аэропорта в гостиницу для представителей магнитогорского "Металлурга" (1:3) перед матчем регулярного чемпионата во Владивостоке.

По прилету во Владивосток тренерский штаб, хоккеистов и персонал магнитогорской команды не встретил специальный транспорт, из-за чего они были вынуждены добираться до гостиницы на такси. Позднее "Металлург" попросил КХЛ изучить данную ситуацию.

– Адмирал" прислал в КХЛ разъяснение по поводу отсутствия автобуса для встречи команды "Металлург" 7 октября 2017 года в аэропорту Владивостока. Согласно объяснениям, автобус опоздал в аэропорт из-за проверки сотрудниками ДПС, – приводит ТАСС слова представителя КХЛ. – "Адмирал" принес официальные извинения "Металлургу". КХЛ, изучив обстоятельства дела, приняла решение не применять к "Адмиралу" штрафных санкций, предусмотренных регламентом.

Согласно подпункту 1.8 пункта 1 статьи 54 главы 9 Спортивного регламента КХЛ, клуб-хозяин должен исполнить обязанности по бесплатному обеспечению условий для команды гостей, куда входит предоставление автобуса для проезда с вокзала (из аэропорта) в гостиницу и обратно. В случае нарушения указанных условий на клуб налагается штраф в размере 100 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – 200 тысяч рублей.