КХЛ назвала среднюю посещаемость матчей

Посещаемость этого сезона КХЛ – 3-я в истории лиги (6 195 зрителей в среднем на матче), информирует пресс-служба турнира. Как отмечается, есть отдельные клубы, которым необходимо вести работу в данном направлении.

Кроме того, КХЛ закончила комплексную оценку освещенности арен. У 15 клубов освещенность находится на высоком уровне. Арены рижского "Динамо" и "Северстали" полностью соответствуют регламенту. В 8 клубах уровень освещенности регламенту не соответствует. К ним КХЛ применит штрафные санкции.