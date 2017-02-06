КХЛ дисквалифицировала Йоэнсуу и Комарова на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать на одну игру нападающего "Йокерита" Йессе Йоэнсуу за нарушение во время матча регулярного чемпионата против "Автомобилиста" (3:1). По ходу встречи форвард был наказан штрафом "2+10" за атаку в область головы и шеи. Лига оставила штраф в силе, а также наложила на игрока индивидуальный штраф.

Также на один матч дисквалифицирован нападающий минского "Динамо" Никита Комаров за штраф "2+10" за атаку в область головы и шеи в матче против "Югры" (3:2 Б). Также игрок получит индивидуальный штраф.