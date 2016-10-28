КХЛ дисквалифицировала Комарова на одну игру

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизоды очередных игр регулярного чемпионата, информирует официальный сайт лиги.

1. "Динамо" (Минск) – "Сочи", состоявшегося 23 октября 2016 года. Время – 06.42

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Сочи" Егора Морозова (№95) наказание по Правилу 576 (Симуляция) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Малый штраф (2 мин.) – и согласно п.4.5.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

2. "Локомотив" – "Динамо" (Минск), состоявшегося 27 октября 2016 года. Время – 36.28

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Динамо" Никиту Комарова (№19) по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

3. ЦСКА – "Слован", состоявшегося 27 октября 2016 года. Время – 54.51

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ЦСКА Никиту Пивцакина (№91) наказание по Правилу 528 в, п.2 (Драки или грубость) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.) – и согласно п.3.4. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.