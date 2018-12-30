КХЛ дисквалифицировала Гареева и Хохрякова, а также оштрафовала Рыбина

КХЛ наложила одноматчевую дисквалификацию на игроков "Салавата Юлаева" Станислава Гареева и Петра Хохрякова, а также, подвергла денежному штрафу форварда команды Максима Рыбина, информирует официальный сайт КХЛ.

Все три хоккеиста получили свои наказания за различные нарушения в недавней игре "Салавата" с "Куньлунем" (5:0).

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Салавата" Петра Хохрякова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу", – говорится в заявлении СДК КХЛ.

"Кроме того, один матч дисквалификации и индивидуальный штраф получил защитник уфимцев Станислав Гареев за очередную драку в сезоне".

"Кроме того, принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Салавата" ​Максима Рыбина по п.1.19. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу".