КХЛ больше не будет проводить церемонию драфта

Пресс-служба КХЛ заявила, что положения о ярмарке юниоров были исключены из регламента лиги, сообщает "Р-Спорт". Таким образом, процедура драфта была упразднена и он больше не будет проводиться. Напомним, что в КХЛ драфт проводился с 2009 года.
– Последний раз ярмарка юниоров была проведена в 2016 году, – цитирует "Р-Спорт" представителей пресс-службы КХЛ. – После этого решением ФХР и совета директоров КХЛ было принято решение о выработке процедуры подписания контрактов с выпускниками хоккейных школ. В июле 2016 года совет директоров лиги исключил положения о ярмарке юниоров в правовом регламенте КХЛ. В феврале 2017 года новая процедура была утверждена советом директоров. В соответствии с ней клубы могут заключать контракты с выпускниками своих хоккейных школ в период с 1 февраля по 30 апреля.
serjio_1704
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20:42
serjio_1704
Thergoton Причём тут СКА? К нам не применим опыт их драфта. У них команды не содержат хоккейные школы. У них другой принцип воспитания профессиональных хоккеистов.
20:40
SV13
И от контрактов с выпускниками своих хоккейных школ как и от драфта толка не будет пока у газпромовского клуба есть право "первой ночи", т.е. право отжимать любого приглянувшегося игрока (под любым соусом).
20:38
Thergothon
Чтобы СКА было еще проще? Усиление конкуренции... И вправду - к чему нам опыт НХЛ?
20:35