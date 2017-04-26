КХЛ больше не будет проводить церемонию драфта

Пресс-служба КХЛ заявила, что положения о ярмарке юниоров были исключены из регламента лиги, сообщает "Р-Спорт". Таким образом, процедура драфта была упразднена и он больше не будет проводиться. Напомним, что в КХЛ драфт проводился с 2009 года.

– Последний раз ярмарка юниоров была проведена в 2016 году, – цитирует "Р-Спорт" представителей пресс-службы КХЛ. – После этого решением ФХР и совета директоров КХЛ было принято решение о выработке процедуры подписания контрактов с выпускниками хоккейных школ. В июле 2016 года совет директоров лиги исключил положения о ярмарке юниоров в правовом регламенте КХЛ. В феврале 2017 года новая процедура была утверждена советом директоров. В соответствии с ней клубы могут заключать контракты с выпускниками своих хоккейных школ в период с 1 февраля по 30 апреля.