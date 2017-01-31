Картер Эштон: "Звание лучшего снайпера команды - заслуга моих партнеров"

Нападающий "Торпедо" Картер Эштон отметил, что хорошая результативность команды в январской выездной серии игр связана с прекрасной атмосферой внутри коллектива, придающей игрокам уверенности в собственных силах. По словам форварда, тот факт, что он является лучшим снайпером команды – заслуга его партнеров по звену.

– В январской выездной серии вся наша команда смотрелась отлично, – приводит пресс-служба "Торпедо" слова Эштона. – Прекрасная атмосфера внутри коллектива, необходимая химия в звеньях – все это придавало уверенности в игре, в том числе и мне. Многое получалось – практически все, что задумывали тренеры, игрокам на льду удавалось воплотить в жизнь. Мне кажется, отсюда и такая результативность.



Я не зацикливаюсь на своей игре и личной результативности. У нас много ребят, которые здорово выполняют различные функции: кто-то забрасывает шайбы, кто-то дерется, кто-то отрабатывает в защите. Мы работаем командой, и вклад каждого важен для общекомандного успеха. Позиция, которую сейчас занимает "Торпедо", – яркое тому подтверждение. Быть лучшим снайпером, безусловно, приятно, но опять же, это не моя заслуга, а результат хороших взаимодействий звена, то есть моих партнеров, которые позволяют мне забрасывать шайбы. Не буду скрывать, изначально хотелось превзойти свой прошлогодний показатель (13+10), и рад, что это получилось. Тем более, сезон еще не закончен и есть возможность побороться в команде за звание лучшего бомбардира, а не только снайпера.