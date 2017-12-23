Как "Салават" победил "Сибирь" после 0:3 и удаления Вестерлунда? Отвечает тренер

Тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после волевой победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (6:3) подчеркнул, что уфимцы проявили характер и сыграли друг за друга. По ходу встречи "Салават" проигрывал со счетом 0:3, а при счете 1:3 был удален главный тренер команды Эркка Вестерлунд.

– Это была очень сложная игра, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Цулыгина. – После такого начала смогли выиграть ее. Нам очень нужна была эта победа. Спасибо большое команде, проявили характер, сыграли все вместе, друг за друга. Поэтому получилось победить.

– Был удален Эркка Вестерлунд. Как на команду это повлияло?

– Я не думаю, что это сильно повлияло. Просто команда сама по себе объединилась после того, как пропустили три гола. Не сдались, поверили, что могут выиграть. И доказали это в первую очередь себе.

– Скривенса поменяли после двух шайб. Не вошел в игру или, считаете, виноват в обеих шайбах?

– Мы пропустили два быстрых гола. Что-то надо было менять, как-то встряхнуть команду.

– Это придало какой-то импульс команде?

– Раз выиграли – считаю, что да.