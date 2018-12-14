Кагарлицкий рассказал об их связке с Шипачевым

Нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал игровое взаимопонимание с форвардом Вадимом Шипачевым. Он рассказал, что они оставались на льду после тренировок и работали над всевозможными элементами.

- На двоих с Вадимом Шипачевым вы набрали уже 78 очков. В чем секрет такого взаимопонимания?

- Это все волшебный череповецкий воздух, наша череповецкая магия!, - сказал Кагарлицкий в интервью официальному сайту КХЛ.

- Вы же до этого никогда не играли вместе в одной команде?

- Мы оба череповецкие, поэтому были вместе во второй команде. Но играли в разных звеньях: мне тогда было 15-16 лет, а Вадику уже 18. Их возраст играл в своем сочетании. К тому же его уже постепенно начали подпускать к основе.

- Тогда откуда же такое взаимопонимание на льду?

- Этим летом, когда стало известно, что мы вместе переходим в "Динамо", мы очень много общались с Вадимом. Собирались практически каждый день, придумывали всякие комбинации, рисовали их. Сколько дней провели за планшетом – не сосчитать. Так что мы планировали, как будем играть. Ведь на нас возложили большую ответственность – дали роль лидеров.

- Это вам заявили непосредственно перед началом сезона?

- Имелось ввиду, что не одни мы будем играть, но то, что будем выходить на лед в ударной тройке, в большинстве, понимали – надо соответствовать статусу. Хотелось придумать что-то новое, поэтому оставались на льду после тренировок, работали над всевозможными элементами.

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