Иван Захарчук: "Не выигрывали 8 лет в Казани? Хорошо, что удалось прервать эту неприятную традицию!"

Нападающий "Торпедо" Иван Захарчук после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (2:1) отметил, что для него не важны личные достижение. В этой встрече форвард забросил первую шайбу в составе команды.

- Не важно кто забивал, главное, чтобы команда хорошо играла и выигрывала, - приводит пресс-служба "Торпедо" слова Захарчука. - Сегодня это получилось. Все здорово играли, особенно Станислав Галимов. Перед паузой получили положительные эмоции, заработали важные три очка. Не выигрывали восемь лет в Казани? Хорошо, что удалось прервать эту неприятную традицию!