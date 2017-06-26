Иван Сеничев: "Через неделю КХЛ разошлет обновленный вариант календаря"

Генеральный директор челябинского "Трактора" Иван Сеничев сообщил, что КХЛ по-прежнему занимается разработкой календаря на следующий сезон регулярного чемпионата. Руководитель отметил, что через неделю лига отправит клубам обновленный вариант календаря.

– Согласно календарю у нас получается в декабре девять выездных, а в январе – восемь домашних матчей, – цитирует ТАСС Сеничева. – Мы просили отдать нам вторую часть декабря под празднование, и тогда все срастется. В лиге нам сообщили, что занимаются этим вопросом, и сказали, что все будет хорошо. Думаю, через неделю календарь нам разошлют еще раз, а потом будут утверждать.

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