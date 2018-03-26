Иван Бочаров: "Реально ли задумываться о Кубке Гагарина при СКА и ЦСКА? Нет ничего невозможного"

Вратарь "Динамо" Иван Бочаров в интервью "СЭ" отметил, что другие команды, несмотря на мощные СКА и ЦСКА, также способны бороться за Кубок Гагарина.

– Реально ли вообще задумываться о Кубке Гагарина, когда в Лиге выступают столь мощные СКА и ЦСКА?

– Есть правило трех "Н" – нет ничего невозможного. В нынешнем сезоне оба матча со СКА мы играли примерно на равных. В одной встрече уступили в основное время, во второй – немножко не повезло в концовке, и мы проиграли в серии послематчевых буллитов. В таких матчах очень многое зависит от везения. Нужно стараться выжимать из моментов максимум. Только тогда можно рассчитывать на удачный результат. Если же говорить об игре ЦСКА, то мне московская команда понравилась даже больше петербуржской. Прежде всего, в плане тактики.

– На чем основывается такое мнение?

– В исполнении ЦСКА я увидел более системный хоккей. Команда Игоря Никитина старается играть с акцентом на оборону, а в атаке у армейцев хватает хороших нападающих, способных практически каждый опасный момент генерировать в голы. СКА, в отличие от москвичей, проповедует более открытый хоккей. (Игорь ЕРОНКО)