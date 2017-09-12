Иван Бочаров: "Динамо станет еще сильнее"

Голкипер московского "Динамо" Иван Бочаров в интервью "Известиям" отметил, что у команды не было плана по набранным очкам на старте сезона. Бело-голубые, пережившие летом расформирование состава, в девяти матчах заработали 16 баллов. По его словам, после возвращения травмированных на лед, команда станет еще сильнее.

– Можно сказать, что "Динамо" на старте сезона перевыполняет план по набранным очкам?

– Плана никакого не было. Надо стараться в каждом матче набирать очки. Но для нас есть определенный плюс в том, что некоторые команды недооценивают "Динамо". Думают: "Молодые ребята вышли, можно их на классе переиграть". А молодые ребята стараются, проявляют себя и отстаивают свое место в этом турнире.

– Череда травм нападающих "Динамо" добавила команде сплоченности?

– Команда новая, хоккеисты пока притираются друг к другу. Мы потихоньку становимся коллективом. Как видите, играем и выигрываем. Скоро ребята вернутся на лед, и "Динамо" станет еще сильнее.