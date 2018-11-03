Источник: Алексей Баранов станет главным тренером минского "Динамо"

Новым главным тренером минского "Динамо" назначен Алексей Баранов. Об этом сообщил главный тренер "Юности" Михаил Захаров. По его словам, ассистент отсутствовал на матче против "U20" (4:0) именно из-за того, что подписал контракт с бело-голубыми.

Баранов сменил на посту главного тренера Горди Дуайера. Сегодня ​минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло "Барысу" (2:3).

– Он подписал с минским "Динамо" контракт, поэтому его не было. Нам сказали, что если эта игра будет проиграна, он будет главным тренером минского "Динамо", – приводит слова Захарова группа команды "Юность" в социальной сети "Вконтакте".