20:49 | Хоккей — КХЛ

Источник: Алексей Баранов станет главным тренером минского "Динамо"

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Новым главным тренером минского "Динамо" назначен Алексей Баранов. Об этом сообщил главный тренер "Юности" Михаил Захаров. По его словам, ассистент отсутствовал на матче против "U20" (4:0) именно из-за того, что подписал контракт с бело-голубыми.

Баранов сменил на посту главного тренера  Горди Дуайера. Сегодня ​минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло "Барысу" (2:3). 

Он подписал с минским "Динамо" контракт, поэтому его не было. Нам сказали, что если эта игра будет проиграна, он будет главным тренером минского "Динамо", – приводит слова Захарова группа команды "Юность" в социальной сети "Вконтакте".

 

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