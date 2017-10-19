Исполнительный директор "Слована": "После согласия Занковца возглавить клуб мы не рассматривали другие кандидатуры"

Исполнительный директор "Слована" Алексей Яшкин отметил, что одна из причин неудачной игры словацкой команды в этом сезоне – изменение тактики. По его словам, не все хоккеисты "орлов" понимают, что от них требуется.

– Все было сделано быстро, поэтому, когда Занковец дал согласие, то другие кандидатуры уже не рассматривались", – цитирует ТАСС Яшкина. – Думаю, еще есть время и возможности для изменения результатов в положительную сторону: он должен познакомиться с ребятами, посмотреть, кто на что способен. Одна из причин неудачной игры – изменение тактики, так как не все ребята понимают, что от них требуется. Реализация моментов, которые мы создаем, тоже хромает. Оборона ошибается в простых ситуациях.