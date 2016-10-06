Илья Воробьев: "Времена Макарова - Ларионова - Крутова прошли"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (4:3) подчеркнул, что для достижения успеха команда отдала все силы во втором и третьем периодах. Наставник также отметил, что смена сочетаний игроков в разных матчах является неотъемлемой частью тренерской работы.

– Первый период у нас не получился, – приводит официальный сайт "Металлурга" слова Воробьева. – И по счету, и по всему. Потом, в принципе, два периода ребята поработали и все отдали.

– Вы активно меняете сочетания игроков. Данис Зарипов уже поиграл в нескольких составах с начала сезона. Поиск, эксперимент?

– Ну, видимо, времена Макарова – Ларионова – Крутова прошли. Будем искать наилучшие сочетания. Я имею ввиду, что звенья не могут оставаться неизменными, как люди играли по десять лет подряд. Сейчас это будет немного меняться.

– Замена вратаря – определяющий фактор, чтобы выиграть матч? Или есть запас прочности, чтобы додавить оппонентов?

– Ребята пять дней отдыхали, свежие выбежали. Надо брать конкретную игру и конкретный момент. В данном случае Сергей Звягин подошел, поговорили. Правильно сделали, наверное.