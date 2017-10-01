Илья Воробьев: "Следим за новостями по Ли и Береглазову"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Ладой" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что не теряет интереса к своим бывшим защитникам - Алексею Береглазову и Крису Ли. Напомним, что оба этим летом отправлялись за океан. Ли руководство "Лос-Анджелес Кингз" так и не предложило контракт, а Береглазов отправился в "Хартфорд Вулф Пэк" – фарм-клуб "Нью-Йорк Рейнджерс".

– Следите ли вы за новостями из Северной Америки? Алексей Береглазов был переведен в фарм-клуб, Крис Ли освободился.

– Следим (улыбается).

– Будут ли с ними в ближайшее время какие-либо переговоры?

– Геннадий Иванович не здесь. Завтра позвоните, спросите. (Юрий ШИРИНКИН)