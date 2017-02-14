Илья Воробьев: "Не согласен, что уровень КХЛ падает"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев заявил, что общественность слишком рано сделала СКА чемпионом КХЛ, а также отметил, что за время его работы в лиге он не заметил падения ее уровня. "Магнитка" идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, клуб из Санкт-Петербурга лидирует на "Западе".

– Понимаете, что многим этой победой над СКА "Металлург" подарил надежду, что в этом сезоне еще не все решено? Ведь Кубок Гагарина еще до начала сезона многие поспешили вручить СКА.

– Странно это все, как вообще можно что-то загадывать, говорить о предрешенности? – цитирует "Р-Спорт" Воробьева. – Я много раз говорил, что плей-офф – это совсем другое. Это, если хотите, отдельная война, где каждый раунд – это новое сражение, каждый матч – битва. Почему-то в НХЛ ведь никто не загадывает, правильно? Поэтому посмотрим, точно можно сказать только то, что весной будет интересно.

– "Металлург" провел лучший в истории КХЛ регулярный чемпионат. Но приходилось слышать мнение: если немолодеющая "Магнитка" имеет такой отрыв на "Восток" - значит, уровень чемпионата падает.

– Вот этого мне никак не понять. Мы иногда очень странно смотрим на вещи. Только у нас, увидев, как Малкин – а он один в мире такой – эффектно обыгрывает защитника, люди скажут: "Опять этот привез", а не "Ну и красавец Малкин!" Неправильно это. Я работаю в КХЛ пятый сезон и не согласен, что уровень падает. Хоккей изменился за это время, и сегодня команды более организованные, у всех своя система, просто так никого не обыграешь.