Илья Воробьев: "Магнитка" в который раз нашла путь, как проиграть, ведя в счете"

Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от "Сочи" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда допустила несколько грубых ошибок.

По словам специалиста, команда в нескольких встречах нашла путь, как проиграть, ведя в счете. Отметим, что для "Магнитки" данное поражение стало четвертым в последних пяти играх.

– "Сочи" с победой. В нескольких матчах, ведя в счете, в виду грубых индивидуальных ошибок находим путь, как эти матчи проиграть, – приводит пресс-служба сочинцев слова Воробьева. – Будем работать.