Илья Воробьев: "Магнитка" должна настраиваться на каждый матч "от ножа"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (3:2 Б) отметил, что победа придаст его команде уверенности. Специалист также добавил, что защитник Сергей Терещенко получил травму.

– Рад, что мы взяли два очка, и что молодые ребята без практики сегодня смогли поиграть – два защитника, нормально сыграли. Дай Бог это им даст уверенности. Продолжаем работу.

– Предыдущий матч отнял много сил и даже здоровья у некоторых игроков. Как настраивались на сегодняшний матч?

– У нас такая ситуация, что мы на каждый матч должны настраиваться "от ножа".

– Сергей Терещенко не играл сегодня почти два последних периода. С чем это связано?

– В нашей ситуации просто так он бы не играл. Травмировался.

– Каков характер травмы?

– Характер травмы завтра точно узнаем.

– И в матче с "Ак Барсом", и в матче сегодня была катастрофическая разница в бросках, во вбрасываниях не в вашу пользу. Почему так вышло?

– Из-за психологии и неуверенности в себе. Надо стараться, но пока мы давим на себя. (Юрий ШИРИНКИН)