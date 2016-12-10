Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Куньлунем" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался впечатлен самоотверженной игрой соперника. Специалист доволен, что его команда уходит на перерыв лидером Восточной конференции, набрав 87 очков в 40 встречах.

– Игра очень напряженная, игроки команды "Куньлунь" пластались, чем только не отбивали – и пятками уже, и из пустых ворот вытаскивали – у нас было много моментов не использованных, – цитирует сайт "Магнитки" Воробьева. - Я рад, что мы с хорошим настроением уходим на перерыв. На таблицу внимание обращаем, лидерство важно, но там с "Ак Барсом" у нас еще будет пара игр в запасе.