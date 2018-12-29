Илья Воробьев: "Игра с "Адмиралом" была тяжелой для обеих команд"

Главный тренер СКА Илья Воробьев после победы над "Адмиралом" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что это была тяжелая игра для обеих команд. Он добавил, что его хоккеисты с честью вышли из положения после пропущенных голов.

– Тяжелая игра для обеих команд, – приводит пресс-служба клуба слова Воробьева. – Очень много борьбы, очень много столкновений. Пропустили голы, потом надо было догонять и спасать. С честью вышли из этого положения.

СКА набрал 68 очков и занимает второе место в Западной конференции. У "Адмирала" 25 очков и последнее место на Востоке.

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