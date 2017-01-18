Илья Сорокин: "В прошлом году в меня стреляли из лука и били буллит горящей клюшкой. Что на этот раз?"

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин в преддверии Матча звезд КХЛ заявил, что боится представить себе полет фантазии вызванных на мероприятие игроков, и вспомнил прошлогоднее выступление на игре. Сорокин будет играть за команду Дивизион Тарасова вместе с одноклубниками Игорем Ожигановым, Валерием Ничушкиным и Иваном Телегиным. Матч звезд пройдет 21 января.

– О том, что сыграю на Матче звезд, узнал, наверное, как и все, из интернета, – цитирует сайт КХЛ Сорокина. – Прочитав новость, очень обрадовался – попадаю на этот праздник второй год подряд. На этот раз будет турнир вместо матча двух сборных. Что ж, посмотрим, как все сложится. Надеюсь, все получат удовольствие. И мы, и зрители в первую очередь. В прошлом году в меня стреляли из лука, били буллит горящей клюшкой… Что будет на этот раз – даже боюсь представить. У нас очень изобретательные хоккеисты в лиге, от них всего можно ожидать. Помню, как от голкипера уехали ворота. Вот тут уже на себя не надеюсь, успею ли поймать их. Разве кто-нибудь подскажет… В общем, нужно самому как-нибудь удивить нападающих. И я обязательно что-нибудь придумаю.