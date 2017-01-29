Илья Сорокин: "Хоккейный бог отблагодарил ЦСКА"

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над магнитогорским "Металлургом" (4:3 ОТ) отметил мастерство нападающего "Магнитки" Сергея Мозякина, который в этой встрече сделал дубль.

– Ожидали, что "Магнитка" будет так сильно давить и атаковать?

– Мы играли с очень сильной командой. Пацаны молодцы, бились до конца, и хоккейный бог нас отблагодарил.

– Сергей Мозякин снова забросил, причем вторую в "домик". Как против него играть?

– Во втором случае был рикошет, и шайба зашла от конька. Что я могу сказать? Мозякин – мастер.

– Вы отдельно разбираете его игру?

– Как его игру не разбирай, он каждый раз что-то по-новому делает.

– Можно ли сказать, что в овертайме ЦСКА лучше играть три на три – ведь вы все время атаковали?

– По мне, так лучше буллитов бы вообще не было, только дополнительное время играли. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)