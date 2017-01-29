Илья Сорокин: "Хоккейный бог отблагодарил ЦСКА"

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над магнитогорским "Металлургом" (4:3 ОТ) отметил мастерство нападающего "Магнитки" Сергея Мозякина, который в этой встрече сделал дубль.
– Ожидали, что "Магнитка" будет так сильно давить и атаковать?
– Мы играли с очень сильной командой. Пацаны молодцы, бились до конца, и хоккейный бог нас отблагодарил.
– Сергей Мозякин снова забросил, причем вторую в "домик". Как против него играть?
– Во втором случае был рикошет, и шайба зашла от конька. Что я могу сказать? Мозякин – мастер.
– Вы отдельно разбираете его игру?
– Как его игру не разбирай, он каждый раз что-то по-новому делает.
– Можно ли сказать, что в овертайме ЦСКА лучше играть три на три – ведь вы все время атаковали?
– По мне, так лучше буллитов бы вообще не было, только дополнительное время играли. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Поребрик Юнайтед
хоккейный бог, футбольный и ватерпольный бог, хватит уж чушь пороть, если бог и есть, то уж ему точно до хоккея дела нет, есть чем заняться, гольфом там, или борьбой
20:27