Илья Ковальчук: "Спартак" точно будет в плей-офф"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (5:0) подчеркнул, что победы команды важнее индивидуальной статистики. Ковальчук выразил уверенность в том, что красно-белые войдут в восьмерку лучших команд Западной конференции.

– Вы показываете прямо суперрезультативность – семь шайб в шести матчах.

– Да какая суперрезультативность? Вы прошлые сезоны помните? Примерно то же самое было. Каждый раз мне об этом говорите, как будто что-то сверхъестественное произошло. Ничего особенного – играем и выигрываем. Это самое главное.

– У вас всего одна передача в этом сезоне.

– Мы только шесть матчей сыграли. Подождите, будут еще передачи.

– Как вам Барабанов в первой тройке на фоне Плотникова?

– Хорошо. Они оба здорово играют, много черновой работы делают – что Барабанов, что Плотников. Мне приятно и с тем, и с другим.

– Сейчас все посмотрят счет и подумают: опять "Спартак" никакой, а СКА всех выносит. Хорошая ли реклама лиге – вот такие результаты?

– В КХЛ есть разные команды. Кто-то классом выше, кто-то ниже, но "Спартак" на четвертом месте в конференции идет. Они приехали после поездки, седьмая игра через день – понятно, что ребята подустали. У нас больше перерыв был. Это все сказывается. Они стараются, у них молодая хорошая команда, и в плей-офф-то они точно будут. Отличный у них тренерский штаб.

– У кого бросок мощнее – у вас или у Херсли?

– Да конечно у Херсли. Он сетки прорывает. У меня пока такого не было. (Игорь ЕРОНКО)