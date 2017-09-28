Илья Берестенников: "Была установка тренеров: "Все на ворота!"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Илья Берестенников после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (3:2 Б) отметил, что его команда смогла победить за счет выполнения тренерских установок. Отметим, что сегодня форвард забросил свою первую шайбу в КХЛ.

– Во-первых, хочу сказать спасибо болельщикам, которые верят, приходят и болеют за нас. Четвертая игра уже дома, эмоции как на исходе. Так сложилось, что Илья Самсонов подтащил, Антон Шенфельд свой буллит забил. Работаем дальше.

– Расскажите про свою шайбу. Почему решили вылезать на ворота?

– Была установка тренерская: "Все на ворота!", попроще играть. Сейчас такой сложный период тем более идет у нас. Евгений Тимкин все сделал за меня – оставалось только вылезти. Удачно сложилось, спасибо всем!

– Какие эмоции от заброшенной шайбы?

– Эмоции всегда самые наилучшие. Хорошо, что выиграли. Дай бог, чтобы дальше все складывалось хорошо.

– Насколько сказывается отсутствие двух защитников, которые выбыли в прошлой игре?

– Где-то опыта им не хватает, но ничего. Григорий Дронов уже вон – один на один выходит (смеется). Все справились, молодцы. Работаем, едем дальше. (Юрий ШИРИНКИН)