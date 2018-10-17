Игры КХЛ 18 октября начнутся с минуты молчания

Девять матчей регулярного чемпионат КХЛ 18 октября начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Керчи. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Сегодня, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек, еще 52 пострадали. По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "теракт", позже переквалифицированное на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

В Керчи объявлен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. Кроме того, в городе объявлен трехдневный траур.