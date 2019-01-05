Игроки "Торпедо" посетили место трагедии в Магнитогорске перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с "Металлургом". Напомним, 31 декабря 2018 года из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд. Известно о 39 погибших.

- Перед матчем с "Металлургом" мы посетили место страшной магнитогорской трагедии 31 декабря, возложили цветы и почтили память безвременно ушедших… Скорбим вместе со всей страной, соболезнуем родным и близким погибших и молимся за тех, чьи жизни продолжают спасать, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч между "Металлургом" и "Торпедо" пройдет сегодня, 5 января, начало – в 15:00.