Игорь Захаркин: "Руководство "Салавата" мне мало интересно. Не думаю, что они будут долго работать в клубе"

Новый главный тренер "Югры" Игорь Захаркин, в минувшем сезоне возглавлявший "Салават Юлаев", подчеркнул, что хорошо расстался с болельщиками уфимцев. При этом специалист отметил, что его разочаровала работа руководства клуба.

- Я очень хорошо расстался с болельщиками Уфы. Я много времени проработал там, я работал честно, и сердцем тоже, - приводит "Спорт FM" слова Захаркина. - Я думаю, что здесь это оценили. Самое большое достижение прошлого сезона в том, что были полные трибуны и поддержка людей в течение всего сезона.

У нас были объективные трудности, и совершенно очевидные проблемы в команде, из-за которых мы успели сыграть успешно. Это получилось в матче против "Ак Барса". И поэтому я думаю, что ни у болельщиков никаких претензий нет, ни у меня к ним.

А руководство мне на самом деле мало интересно. Потому что те люди, которые как бы были руководителями в клубе… Я был разочарован тем, что говорится много, а делается мало. Поэтому я не думаю, что эти люди как-то долго будут работать в клубе. Для меня хоккейный клуб "Салават Юлаев" - это Уфа, это сердце, это дух Уфы. А то, что работают там... сегодня одни люди, завтра другие будут работать.

В Уфе на самом деле интересно работать. Потому что люди любят хоккей, они действительно им интересуются. Когда приехал в Уфу, там на половине трибун не было народу. Потом команда в первый год моей работы очень удачно, завоевала бронзу.

Наверное, могла бы лучше сыграть, будь у нас подлиннее скамейка. Я уже тогда начал понимать, что здесь у нас не так. А потом, когда увидел комплектацию команды на следующий год... Это, кстати, моя ошибка была, что я отдал на откуп, сам не проконтролировал персонажей, игроков, которые придут в команду.