Игорь Захаркин: "Меня очень расстраивало, что на "Югре" были пустые трибуны"

Бывший главный тренер "Югры" Игорь Захаркин рассказал о проблемах клуба с посещаемостью. Сегодня хантымансийцы подтвердили, что специалиста на этом посту сменил Анатолий Емелин.

– Пустые трибуны стадиона – символ нынешней "Югры". Интереса к команде не было?

– Меня это очень сильно расстраивало. Я понимал, что это неправильно, что так быть не должно. Видел, что руководство прикладывает много сил для возвращения зрителей. Они же идут. На СКА пришло много народу, значит, людям интересны имена. Видимо, нужны либо имена, либо победы. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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