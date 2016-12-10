Игорь Захаркин: "Игра против "Амура" носила экстремально тактический характер"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (4:3 ОТ) отметил, что игра носила экстремально тактический характер. По словам специалиста, на данный момент многие игроки не достигли своих оптимальных кондиций.

– Игра носила экстремально тактический характер, – приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Захаркина. – "Амур" бился, сражался за каждый метр. У нас, это следствие того, что произошло несколько дней назад, многие ребята еще только выходят из госпиталя. Они пока еще не в тех кондициях, в которых должны быть. Другими словами, не хватает сил, чтобы пробивать такую организованную оборону до конца и использовать те моменты, которые мы создаем. Поэтому игра приобрела такой затяжной характер, нам потребовалось очень много сил, чтобы выровнять результат. В конечном итоге в овертайме в большинстве мы сумели выиграть дополнительное очко. На самом деле, по желанию и характеру эта игра нисколько не отличалась от предыдущей встречи против китайской команды. Там мы проиграли по буллитам, но парни так же сражались и выдавали тот максимум, на который они способны на сегодняшний день. Я благодарен игрокам, которые потерпели, перебороли себя и вырвали дополнительное очко.



– Как оцените игру Игоря Григоренко?



– Это не просто хоккеист, который стал играть, - это значительная прибавка в качестве. Мы понимаем, что Игорь еще не в лучших кондициях, но уже сейчас видно, насколько меняется игра, структурируется совершенно иначе у его крайних нападающих. Игорь провел, с моей точки зрения, очень приличный матч, учитывая его состояние. Если бы были какие-нибудь возможности ухудшения его здоровья, я бы никогда не выпустил Игоря на площадку. Разговаривал через Игоря с его семьей. Мне очень важно было принять решение не столько в спортивном, сколько в человеческом смысле.

