Игорь Шестеркин: "Серии, как и все рекорды, созданы, чтобы их перебивать"

Вратарь СКА Игорь Шестеркин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (6:0) отметил, что не следит за своими рекордами. По словам голкипера, команда провела отличный матч. 20-летний голкипер побил в этом матче клубный рекорд по количеству минут, проведенных "на ноль". Шестеркин провел четыре сухих матча и не пропускает 242 минуты и 3 секунды.

– Знаете, что своим сухим матчем установили рекорд клуба?

– Нет. Серии, как и все рекорды, созданы, чтобы их перебивать. Главное, что мы вышли единым кулаком, провели прекрасный матч, заработали три очка.

– Встречи с "Йокеритом" всегда упорные, но в этот раз СКА победил уверенно. Почему?

– Не знаю, просто провели очень хороший матч.

– Благодаря этой победе вы вышли на первое место в КХЛ.

– В таблицу не смотрел, но это хороший результат. Будем стараться и работать дальше.

– СКА уже давно не побеждал в регулярном чемпионате. Принципиально выиграть Кубок Континента в этом сезоне?

– Не знаю. Спокойно относимся к этому. Главное – давать результат и готовиться к матчам плей-офф. (Сергей ЯРЕМЕНКО)