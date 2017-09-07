Игорь Шестеркин: "Главное – победа. Будем исправлять ошибки"

Голкипер СКА Игорь Шестеркин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (3:1) и поделился ожиданиями от встречи с "Северсталью".

– Как оценю игру? Даже не знаю – было не так много бросков по воротам, много ребята блокировали, много летело мимо, – цитирует Шестеркина официальный сайт СКА. – Соперник часто играл в меньшинстве, поэтому вся игра проходила в другой зоне. Свои действия не знаю, как оценить, тренерскому штабу виднее.

– Олег Знарок сказал, что не очень доволен игрой. Что вы о ней скажете?

– Главное – победа. Будем исправлять ошибки. Третья игра на выезде, силы как-никак