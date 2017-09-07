Игорь Шестеркин: "Главное – победа. Будем исправлять ошибки"

Голкипер СКА Игорь Шестеркин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (3:1) и поделился ожиданиями от встречи с "Северсталью".
– Как оценю игру? Даже не знаю – было не так много бросков по воротам, много ребята блокировали, много летело мимо, – цитирует Шестеркина официальный сайт СКА. – Соперник часто играл в меньшинстве, поэтому вся игра проходила в другой зоне. Свои действия не знаю, как оценить, тренерскому штабу виднее.
– Олег Знарок сказал, что не очень доволен игрой. Что вы о ней скажете?
– Главное – победа. Будем исправлять ошибки. Третья игра на выезде, силы как-никак
потихоньку заканчиваются. Будем готовиться, чтобы закончить гостевую серию победой.
– Какие ожидания от поездки в Череповец? Удастся ли "Северстали" остановить СКА?
– Будет видно. У них хорошая команда, здорово играет дома, видел, что последние несколько матчей они выиграли. Будет хороший матч.
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/ighor-shiestierkin-oshibki-budiem-ispravliat/