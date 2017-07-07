Игорь Никитин: "Требования ЦСКА? Капризов должен к ним привыкнуть"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" прокомментировал мнение о том, что система игры армейцев может негативно повлиять на новичка Кирилла Капризова. Также специалист рассказал о том, какой будет атмосфера в раздевалке.

- Есть какие-то командные требования, а Капризов должен адаптироваться к ним. Иначе никак. Он ведь собирается поехать в НХЛ, а там придется привыкать к другому стилю, и иначе никак. Так что и здесь он просто должен привыкнуть, что в ЦСКА так, а не иначе.

– У Капризова нерешенный вопрос по контракту с ЦСКА…

– Сразу хочу прервать, так как понимаю, что вы спросите. Я сразу Кириллу сказал, что его ситуация с контрактом, с продлением никак не повлияет на мое отношение. Это вообще не будет играть никакой роли в игре за ЦСКА.

– Говорят, что вы запрещали игрокам улыбаться?

– Если кто-то из хоккеистов рассказывал об этом, то я хочу через вас сказать – он врет.

– Хоккеистов ЦСКА отличает то, что они слишком зажатые.

– Сейчас у нас в команде собралось столько хохмачей, что трудно будет загнать всех в какие-то рамки. Да и незачем это делать. Все будет иначе. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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