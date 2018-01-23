Игорь Никитин – о решении МОК: "Ребята поддержали Ничушкина и Науменкова. На этом жизнь не заканчивается"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что нападающий Валерий Ничушкин и защитник Михаил Науменков хорошо провели матч регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (4:6), несмотря на решение МОК о том, что они не смогут войти в состав российской команды на Олимпиаду-2018. Наставник армейцев подчеркнул, что у него нет претензий к игрокам по самоотдаче.

– "Ак Барс" с победой. Игра немножко непонятная. Болельщикам, конечно, понравилось, но по горячим следам оценивать тяжело. По самоотдаче претензий к игрокам нет.

– Ситуация с Ничушкиным и Науменковым как-то сказалась на них?

– Ребята хорошо отыграли, сражались. Это делает им уважение. Все ребята их поддерживают. Но на этом жизнь не заканчивается. Хоккей – их работа.

– Как оцените ситуацию с отмененной шайбой?

– Я впервые с таким сталкиваюсь. Здесь все на усмотрение судьи: хотят – засчитывают, хотят – отменят. Мне трудно оценивать судейские правила, но мое мнение, что это не спортивная составляющая.(Артур ЕНИКЕЕВ)