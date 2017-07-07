Игорь Никитин: "Мне поступило предложение, от которого отказаться уже было нельзя"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" рассказал о том, почему принял решение возглавить армейский клуб. Специалист отметил, что рассчитывает войти в штаб сборной России на Олимпийские игры 2018 года.

– За то время, что вы работаете в ЦСКА, вам поступало несколько предложений возглавить клубы КХЛ. Звали в "Сибирь", в "Авангард". И вы отказывались из-за сборной.

– Так и было. Я просто видел, в каком состоянии приезжали в национальную команду Валерий Белов и Харийс Витолиньш. Сосредоточиться было невозможно – они постоянно думали о клубе, как там дела. Приходилось оставлять команды в самый напряженный момент. Я не хотел оказываться в такой ситуации.

– Говорят, что последний раз вы отказались от самостоятельной работы с аргументом: "Мне бы хотелось поработать на Кубке мира".

– Да.

– Но впереди Олимпиада?

– Да, знаю. И я тоже хочу принять участие в этом турнире.

– Но что изменилось?

– Просто именно сейчас мне поступило предложение, от которого отказаться уже было нельзя. А вдруг больше бы никогда не предложили? Плюс я все-таки возглавил именно ЦСКА, где проработал долгое время.

– Но придется оставить клуб почти на месяц.

– Прекрасно это понимаю. Но до Игр еще достаточно долго – придумаем к этому времени что-нибудь. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью с Игорем Никитиным