Игорь Никитин: "ЦСКА в финале не хватило опыта против "Ак Барса"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что горечь от поражения в финале Кубка Гагарина против "Ак Барса" (1-4 в серии) остается до сих пор. Однако специалист добавил, что это стимул двигаться дальше.

– Я благодарен руководству за доверие работать в ЦСКА и ребятам за профессионализм, – сказал Никитин. – Сезон был непростой в эмоциональном и физическом плане. Горечь поражения в финале остается. Это стимул двигаться дальше.

– Прошел месяц с финала Кубка Гагарина. Какие основные причины поражения от "Ак Барса"?

– Усталость одна из составляющих жизни спортсмена. Опыта не хватило командного против такого соперника. Не смогли вовремя перестроиться с привычной для нас игры. Мы играли против хорошего оппонента. Причины вроде на поверхности, но они глубже. Надо провести много работы над большинством и меньшинством. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)