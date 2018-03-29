Игорь Есмантович: "Шумаков завтра приступит к тренировкам"

Генеральный директор ЦСКА Игорь Есмантович поделился впечатлениями от победы над СКА (5:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции КХЛ.

– Хороший матч, боевой, - сказал Есмантович. - Нам повезло, но могло повезти и СКА. Вся борьба впереди. Обе команды мощные. Наверное, мы везение заслужили. Не хотел бы Кузьменко отделять от коллектива, поэтому молодцы все: от массажиста до Андрея. Мелочей в плей-офф нет, да и вообще в спорте. Все сработали как надо.

– Команда играет без Шумакова и Шалунова – двух лучших бомбардиров в регулярке. И команда сделала результат без них.

– Я уже говорил, что у нас все хоккеисты на вес золота спортивного. У нас ценится любой игрок. И не надо забывать, что ЦСКА – духовитая команда. Сегодня те, кто выполнял эту работу, это подтвердили.

– Свинка не перерастет в эпидемию?

– Я бы хотел уйти от слова "свинка". Лучше вообще уйти от медицинских терминологий. Мы делаем все для победы.

– Почему не было Юшкевича?

– Он приболел.

– Шумакова ждать завтра?

– Он завтра приступает к тренировкам. В дальнейшем только тренерский штаб будет принимать решения, кто будет играть каждый матч.