Игорь Есмантович: "ЦСКА продолжает работать в выбранном направлении, все только начинается"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович после поражения в стартовом матче нового сезона КХЛ от СКА (2:4) подчеркнул, что никакой паники в команде нет.

– Как показал себя ЦСКА с точки зрения собственного потенциала?

– Отличная игра. Показал себя ЦСКА на той стадии готовности, которая имеется. Мы продолжаем работать в выбранном направлении, все только начинается. Мы не форсируем подготовку. Понимаем и видим вещи, которые произошли в этой встрече, но никакой паники, ничего такого нету.

– СКА на данном этапе гораздо более сыгран?

– Мне за СКА трудно говорить. У нас очень хороший длинный состав, и будет время поработать над большинством, над меньшинством, над тактической вариативностью. Чемпионат длинный. Все только начинается.

– Жаль, что ЦСКА сыграет со СКА всего два матча?

– Есть регламент, мы ему следуем.

– А сами не просили большего количества встреч с армейцами?

– Некорректный вопрос.(Игорь ЕРОНКО)​

Трансляция матча СКА – ЦСКА