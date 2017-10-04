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Хоккеисты "Северстали" решили оплатить штраф Гулявцева за критику арбитров


Хоккеисты "Северстали" решили собрать деньги, чтобы оплатить штраф главного тренера команды Александра Гулявцева. Напомним, что он был наказан на 300 тысяч рублей после неосторожных высказываний в адрес арбитров после матча с "Салаватом Юлаевым" (2:0).

 
Игроки &quot;Северстали&quot; заплатили часть штрафа за главного тренера команды Александра Гулявцева.Игроки "Северстали" скинулись тренеру на штраф. Вот это команда!

По информации корреспондента "СЭ" Алексея Шевченко, клуб взял на себя лишь треть штрафа, а остальное повесил на Гулявцева.

Как только об этом стало известно, в тренерскую пришел капитан команды Дмитрий Кагарлицкий и сказал:

– Александр Вячеславович, как нам выдадут зарплату, то мы скинемся и выплатим штраф.

Гулявцев запротестовал.

– Это не обсуждается, – сказал Кагарлицкий и ушел. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

 

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Материалы других СМИ
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