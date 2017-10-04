Хоккеисты "Северстали" решили оплатить штраф Гулявцева за критику арбитров

Хоккеисты "Северстали" решили собрать деньги, чтобы оплатить штраф главного тренера команды Александра Гулявцева. Напомним, что он был наказан на 300 тысяч рублей после неосторожных высказываний в адрес арбитров после матча с "Салаватом Юлаевым" (2:0).

По информации корреспондента "СЭ" Алексея Шевченко, клуб взял на себя лишь треть штрафа, а остальное повесил на Гулявцева.

Как только об этом стало известно, в тренерскую пришел капитан команды Дмитрий Кагарлицкий и сказал:

– Александр Вячеславович, как нам выдадут зарплату, то мы скинемся и выплатим штраф.

Гулявцев запротестовал.

– Это не обсуждается, – сказал Кагарлицкий и ушел. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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