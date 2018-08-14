Хоккеисты "Авангарда" - о переезде из Омска: "Все трудности временны, мы - одна команда"

В связи с трудностями при проведении ремонта "Арены Омск" домашним стадионом "Авангарда" в сезоне-2018/19 станет "Арена Балашиха", но хоккеистов команды это нисколько не смутило.
– В этой непростой ситуации, мы – одна команда,– сказал защитник Никита Пивцакин в видеообращении команды к болельщикам. – Мы играем ради этого города, для этого города и для наших болельщиков.
– Мы будем чувствовать вашу поддержку, потому что вы всегда рядом,– отметил форвард Илья Михеев.
– Станем еще лучше и сильнее,– заявил нападающий Артем Манукян.
– Все трудности временны, но "Авангард" и Омск – это навсегда,– добавил форвард Никита Самохвалов.
Первый домашний матч "Авангард" проведет 10 сентября против "Нефтехимика".
Где бы мы ни находились, что бы ни происходило - мы все одна семья, и Омск всегда в нашем сердце. Руководство клуба, тренеры и игроки обращаются к болельщикам "Авангарда": #МыВместе и #ИграемЗаОмск! 🙌 pic.twitter.com/Az2AQxmZLl– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 14 августа 2018 г.