Хоккеисты "Авангарда" - о переезде из Омска: "Все трудности временны, мы - одна команда"

В связи с трудностями при проведении ремонта "Арены Омск" домашним стадионом "Авангарда" в сезоне-2018/19 станет "Арена Балашиха", но хоккеистов команды это нисколько не смутило.

– В этой непростой ситуации, мы – одна команда,– сказал защитник Никита Пивцакин в видеообращении команды к болельщикам. – Мы играем ради этого города, для этого города и для наших болельщиков.

– Мы будем чувствовать вашу поддержку, потому что вы всегда рядом,– отметил форвард Илья Михеев.

– Станем еще лучше и сильнее,– заявил нападающий Артем Манукян.

– Все трудности временны, но "Авангард" и Омск – это навсегда,– добавил форвард Никита Самохвалов.

Первый домашний матч "Авангард" проведет 10 сентября против "Нефтехимика".