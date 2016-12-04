Хет-трик Козуна помог "Локомотиву" разгромить "Барыс"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" дома разгромил "Барыс" со счетом 7:1. Самым результативным игроком встречи стал нападающий ярославского клуба Брэндон Козун, набравший 4 (2+1) очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Барыс" (Астана) – 7:1 (4:0, 1:1, 2:0)

Голы: Козун – 11 (Тальбо, Контиола), 5:44 – 1:0. Тальбо – 11 (бол., Коледов, Козун), 6:48 – 2:0. Коледов – 2 (Ильенко, Картаев), 7:27 – 3:0. Картаев – 2 (Ильенко, Кадейкин), 10:52 – 4:0. Кучин – 3 (Рымарев), 27:05 – 4:1. Козун – 12, 37:10 – 5:1. Козун – 13 (Пашнин, Красковский), 53:57 – 6:1. Локтионов – 7 (Пашнин), 57:29 – 7:1.

Вратари: Судницин – Карлссон (Пулен, 7:27).

Штраф: 6 – 12.

Броски: 41 (18+10+13) – 20 (7+6+7).

Судьи: Гебеи, Оленин.

4 декабря. Ярославль. УКРК "Арена 2000".